Aydın'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
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Aydın'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Aydın'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Turanlar Mahallesi'ndeki tarlada sulama yapan Cevdet Bayraktar (62), kuyuya bağlı dinamodan elektrik akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayraktar'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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