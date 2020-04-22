Aydın'da ekonomik ve sosyal yardımlar devam ediyor Aydın Valiliği tarafından, il genelinde Kovid-19 salgını süresince yapılan yardımlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın Valiliği tarafından, il genelinde Kovid-19 salgını süresince yapılan yardımlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüsü salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda Aydın ilimizde de Valimiz Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplantılar yapılarak kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır. İlimizde korona virüsü salgını ile mücadele başarıyla yürütülmektedir. Hükümetimizin aldığı kararlar doğrultusunda Valimizin talimatlarıyla, ilgili kurumlarımız tarafından, Kovid-19 salgınının ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerini en aza indirebilmek için vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardım ve destek çalışmaları yapılmaktadır.

Kovid-19 salgını sürecinde ilimiz genelinde gerçekleştirilen yardımlar; "Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Sosyal Ekonomik Destek kapsamında Mart ayında 2 bin 091 çocuğumuza 2 milyon 207 bin 146,72 TL yardımda bulunulmuştur. Nisan ayında 6 bin 500 kişi müracaat etmiş olup ay sonunda değerlendirilmeler yapıldıktan sonra ödemeler yapılacaktır. 1 Mart-17 Nisan 2020 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından il genelinde; 10 bin 747 kişiye 1 milyon 116 bin 086,57 TL nakdi yardım, 8 bin 019 haneye 620 bin 908,91 TL tutarında gıda paketi, 6 bin 521 haneye 33 bin 187,91 TL tutarında maske, eldiven ve temizlik kiti, 872 haneye 16 bin 456,62 TL tutarında temizlik kolisi, cezaevinden çıkan 70 vatandaşımıza 26 bin 350,00 TL yol yardımı, 29 kişiye 8 bin 700,00 TL konaklama kapsamında barınma yardımı olmak üzere toplam 26 bin 258 kişiye 1 milyon 821 bin 690,01 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Faz-1 kapsamında ilimiz genelinde kriterleri uyan 26 bin 415 haneye 1000'er TL olmak üzere toplam 26 milyon 415 bin TL, Emniyet, Jandarma, PTT, SYDV ve Vefa Grubu görevlileri tarafından hanelerine götürülmek suretiyle teslim edilmiştir. Yine aynı programın Faz-2 kapsamında, hali hazırda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan destekten faydalanmamış olan 26 bin 196 haneye de 1.000'er TL olmak üzere toplam 26 milyon 196 bin TL ödemesi pazartesiden itibaren yapılmaya başlanacaktır. Aydın İŞKUR'a Kısa Çalışma Ödeneğinin başladığı 16 Mart' tan itibaren 5 bin 724 firma 35 bin 927 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunmuş, aylık toplam 57 milyon 500 bin TL olmak üzere 3 Aylık toplam sürede 172 milyon 500 bin TL ödeme yapılacaktır. Yine 3 aylık süre ile işverenlerin çalışanlarını işten çıkartmasının önüne geçilmesi ve Kısa Çalışma ödeneğinden faydalanamayan her bir vatandaşımıza, 1177 TL ilk ödemelerin yapılmasına da en kısa süre içerisinde başlanacaktır. Mart ayı içerisinde 7 bin 562 kişiye 1 milyon 600 bin TL Kısa Çalışma Ödeneği yapılmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından korona virüsü salgını süreci ile ilgili Tarımsal Desteklemeler kapsamında mazot ve gübre desteği başta olmak üzere, küçük ve büyükbaş hayvan gibi desteklerinden faydalanan 81 bin 990 işletme ve kişiye 109 milyon 616 bin 510 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla iletişime geçen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 183 bin 914 talebinden 165 bin 708'i karşılanmıştır. Vatandaşlarımıza toplamda 141 bin 660 bin 346,73 TL ödeme yapılmış ve 26 bin 196 bin TL Faz-2 ile 57 milyon 500 bin TL aylık Kısa Çalışma Ödeneğinin önümüzdeki günlerde yapılmasıyla bu rakam 225 milyon 356 bin 347 TL'yi geçecek olup, kriz döneminde devletimiz ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Ayrıca Kamu Bankalarımız tarafından esnaf, sanatkar, çiftçi gibi ayırımı yapılmadan tüm sektörlere düşük faizli kredi, kredi ötelemesi gibi kolaylıklar sağlanarak ihtiyaçları giderilmektedir. SGK'dan gelir ve aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlerimize Ramazan Bayramı öncesinde ödenmekte olan bayram ikramiyeleri ödenmiş ve en düşük emekli aylığı 1500 TL ye çıkartılmıştır. Aydın Valiliği olarak devletimiz, hükümetimiz ve milletimizle bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyor, tüm hemşehrilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA