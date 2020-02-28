Aydın'da düzensiz göçmen hareketliliği arttı

28.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:08

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliğinde yükseliş gözleniyor.

Dün geceden bu yana Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ege'deki sahil bölgelerine hareket etti. Farklı bölgelerden gelen düzensiz göçmenler, Kuşadası ilçesindeki sahil bölgelerine ulaştı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kişilik grup, Yunanistan'ın Sisam Adasına geçmek üzere Güzelçamlı mevkisinde toplandı.

Bazı düzensiz göçmenlerin, bir lastik bota binerek denize açıldıkları görüldü.

Kaynak: AA