Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

18.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:07
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güzelhisar Mahallesi ve Umurlu Mahallesi'ndeki evlere, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.D ve H.D gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada satışa hazır hale getirilmiş 241 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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