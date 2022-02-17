Aydın'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.Ç. (26) idaresindeki 09 ACK 173 plakalı motosiklet, Işıklı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Efeler, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title