Aydın'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Efeler ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.Ç. (26) idaresindeki 09 ACK 173 plakalı motosiklet, Işıklı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel