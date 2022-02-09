Durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi - Haberler
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Durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi

AA - Güncel
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde durdurulan bir minibüsten, kesilmiş ve derisi yüzülmemiş halde büyükbaş hayvan bulundu.

KOÇARLI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde durdurulan bir minibüsten, kesilmiş ve derisi yüzülmemiş halde büyükbaş hayvan bulundu. Şüphelilere 32 bin 356 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çakırbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Mahallesi Çaybaşı mevkisinde bir minibüsü durdurdu.

Minibüste derisi yüzülmemiş, gövdesi iki parça halinde kesilmiş büyükbaş hayvanın olduğu görüldü.

Araçta bulunan N.Y, N.A. ve T.A'ya "büyükbaş hayvan hırsızlığı" suçundan adli işlem yapılırken toplam 32 bin 356 lira idari para cezası uygulandı.

Durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi

Durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi

Durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi

Durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi

Durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi

AA - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Koçarlı, Aydın, Güncel, Haberler

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