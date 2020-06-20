Aydın'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilinin sulama kanalına düşmesiyle yakalandı
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Aydın'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilinin sulama kanalına düşmesiyle yakalandı

Aydın'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobili sulama kanalına düşünce yakalandı.

Aydın'da
20.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:57

Aydın'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobili sulama kanalına düşünce yakalandı.

Polis ekipleri, Egemenlik Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında otomobil, sulama kanalına girdi. Araç sürücüsü N.K, kaçmaya çalışırken ekiplerice yakalandı.

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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