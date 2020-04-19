Aydın'da "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 kişiye 31 bin lira para cezası
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Germencik, Polis, Aydın, Güncel

Aydın'da "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 kişiye 31 bin lira para cezası

Aydın'ın Germencik ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 kişiye 31 bin lira idari para cezası kesildi.

19.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:32
Aydın'da

Aydın'ın Germencik ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 kişiye 31 bin lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı denetimlerini sürdüren polis, bir aracı durdurmak istedi.

Otomobilin "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu araç, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobilde bulunan 7 kişiden 2'si kaçarken 5 kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 5 kişiye, toplam 31 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca araç sürücüsü hakkında da "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle adli işlem yapılacağı belirtildi.

Öte yandan araçta bulunan ve kaçtıkları öğrenilen 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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