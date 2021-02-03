Aydın'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
03.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:40
Aydın'ın Efeler ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Aydın-İzmir kara yolunda kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sürücüsü, polisin "Dur" ihtarına uymadı.
Otomobil, kovalamaca sonucu Bayındırlık Bulvarı'nda durduruldu.
Sürücü K.P'nin 1,39 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, alkollü araç kullanmak ve "Dur" ihtarına uymamak suçlarından işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol