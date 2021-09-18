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Aydın'da "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği yapıldı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da

Aydın'da Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar çöp topladı.

Aydın'da Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar çöp topladı.

Lets Do It Türkiye Aydın temsilciliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Türkiye Kızılay Aydın İl Başkanlığı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesindeki zeytinlik alanda atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Yaklaşık 30 gönüllü toplanan 50 poşet çöpü, belediyenin aracına yükledi.

Let's do It Aydın Koordinatörü Kağan Osman Pekmezci, gazetecilere, doğayı daha yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Türk Kızılay Aydın Kadın Kolları Başkanı Gönül Şahin Mezkit de "Dünya Temizlik Günü" nedeniyle etkinliğin birçok kentte eş zamanlı düzenlendiğini belirtti. Çevrenin her geçen gün kirlendiğine dikkat çeken Mezkit, "Temizlikteki duyarlılığa farkındalık oluşturmak istedik. Tüm ekibimizle etkinliğe katıldık. Etrafta bulunan plastik atıkları temizledik." diye konuştu.

Gönüllülerden Beyza Kesterkır da topladıkları atıkları görünce utandığını bir daha yerlere çöp atmayacağını söyledi.

Daha temiz bir yarın bırakmak için çabalamak gerektiğini belirten Kesterkır, "Kendi elimizle kendimizi yakıyoruz. Daha iyi bir dünya ve Türkiye bırakmak bizim elimizde. Yarın bu doğa çocuklarımıza kalacak, aslında yarınlarımızı kirletiyoruz. Topladığımız atıkların arasında cam ve abur cubur atıkları vardı. Bunların doğaya atılmaması gerekiyor. Bunları görünce çok utandım. Bir daha yerlere en küçük çöp dahi olsa atmayacağım." diye konuştu.

Diğer gönüllü Eren Can ise "Doğa biziz, bizi kirletmeyelim." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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