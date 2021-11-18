Aydın'da Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

AYDIN (AA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Etkinliğe prematüre doğan çocuklar ile aileleri de katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, farkındalığı artırmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beklenen doğum tarihinden 3 haftayı aşkın süreden önce dünyaya gelen bebeklerin prematüre bebek olarak adlandırıldığını aktaran Bozbaş, "Bu küçücük bedenlerin hayata bağlandığı yer olan prematüre yoğun bakımımızda çok iyi bir ekibimiz var. Burada büyük bir özveri ile çalışan tüm ekibimize çok teşekkür ederiz." dedi.

Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Barış Akcan ise yoğun bakım ünitesinde 31 kuvöz ile hizmet verdiklerini belirterek, "Erken doğan bebeklerin uzman ellerde doğmasını istiyoruz. Alanında uzman doktor ve hemşireler tarafında bakıldığı zaman hem hayata tutunuyorlar hem de ileriki dönemde bu bebeklerin sağlık sorunları daha az oluyor. Hastanemiz bu anlamda oldukça başarılı işlere imza atmaktadır" ifadelerini kullandı.

Program, prematüreyi simgeleyen mor renk konseptiyle hazırlanan pasta kesiminin ardından sona erdi.