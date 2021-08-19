Aydın'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'ndeki bir düğünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada D.A. (26) ve Y.Ü. (21) bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan O.Y. ile O.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilenlerden O.Y tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan kavgada ağır yaralanan Y.Ü'nün Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Turanlar Mahallesi'nde 17 Ağustosta bir düğünde çıkan kavgada D.A. (26) ve Y.Ü. (21) bıçakla yaralanmış, olayın ardından O.Y. ile O.Y. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık