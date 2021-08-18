Aydın'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Aydın'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Dün gece, Turanlar Mahallesi'ndeki bir düğünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda D.A (26) ve Y.Ü (21) bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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