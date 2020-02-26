Aydın'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

26.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:16

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zeytin ve portakal ağaçlarının bulunduğu arazide Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, drone ile de havadan arama yapıldı.

Ekipler, arazilerinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla M.K. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Bölgedeki çiftlik ve arazide yapılan aramada ise 3 kilogram esrar ele geçirildi.

İlde birçok kişiye uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.K. tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA