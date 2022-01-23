Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı - Haberler
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Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari işlem uygulandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nin desteği ve Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hava destekli denetimde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri denetlendi. Denetimler kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari işlem uygulandı. - AYDIN

Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler, Drone, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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