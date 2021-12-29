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Aydın'da devrilen vincin altında kalan işçi öldü

Aydın'da devrilen vincin altında kalan işçi öldü
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'da kamyona bağlı olarak kullanılan vincin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

AYDIN (AA) - Aydın'da kamyona bağlı olarak kullanılan vincin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde aydınlatma direğinde çalışma yapıldığı sırada kamyona bağlı çalışan vinç arıza yaparak devrildi.

Vinç ile kamyonun arasında sıkışan Ekrem Yılmaz (55), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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