Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Ahmet Kaçar yönetimindeki 09 LK 486 plakalı traktör, Aydın- Muğla kara yolu Yağcılar Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri