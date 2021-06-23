Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Akçakonak Mahallesi'nde bulunan dağ yamacında İbrahim Ölek yönetimindeki traktör devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ölek, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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