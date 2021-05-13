Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Hakan İnkaya'nın (25) kullandığı 09 AEU 201 plakalı traktör, Çamköy Mahallesi Gözyakası Mevkisi'ndeki incir bahçesinde çift sürdüğü esnada kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İnkaya, Germencik Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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