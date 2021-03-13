Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
13.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:49
Aydın'ın Buharkent ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı.
Musa Yılmaz'ın (47) kullandığı 09 AEG 432 plakalı traktör, Muratdağı Mahallesi'ndeki tarla yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan sürücü Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün eşi Emine Yılmaz (46) 112 Acil Servis ekiplerince Buharkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun