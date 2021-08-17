Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsmail Aprak'ın (65) kullandığı 09 UL 549 plakalı traktör, Kızılcapınar Mahallesi Kayalar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık