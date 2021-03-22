Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

22.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:15
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nail Çakmak (75), idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kırkışık Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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