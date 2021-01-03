Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

03.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:16
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Kırlı'nın (49) kullandığı 09 SL 731 plakalı traktör, Karacahayıt Mahallesi Kocanburnu Mevkisi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kırlı'nın cenazesi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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