Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
25.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:42
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ayhan Altay yönetimindeki 09 AEA 754 plakalı traktör, Balısıkköy Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol