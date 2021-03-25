Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

25.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:42
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ayhan Altay yönetimindeki 09 AEA 754 plakalı traktör, Balısıkköy Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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