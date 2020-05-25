Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 69 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
25.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:17
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 69 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyenice Mahallesi'nde yaşayan Orhan Gündüz, 09 HP 631 plakalı traktörüyle incir bahçesine çalışmaya gitti.
Yamaçtan indiği sırada Gündüz, devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA