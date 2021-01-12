Aydın'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
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Aydın'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

12.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:30
Aydın'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Uzunlar Mahallesinde Cengiz Bilge'nin (53) kullandığı 09 KA 134 plakalı traktör, Karıncalı mevkisindeki sarp arazide devrildi.

Kazada sürücü ile kardeşi Çetin Bilge (48) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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