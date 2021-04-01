Aydın'da devrilen traktör ile ağaç arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'ın Germencik ilçesinde 77 yaşındaki çiftçi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 77 yaşındaki çiftçi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Dereköy Mahallesi'nde kendisine ait tarlada çalışan Ziya Şimşek'in kullandığı 09 TK 050 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Traktör ile ağaç arasında sıkışan Şimşek'i gören çevre sakinleri, olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık