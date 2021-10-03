Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Çine'den Aydın istikametine giden Mustafa T. yönetimindeki 09 KB 111 plakalı tır, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda devrildi.

Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri
Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Prens William Engin Altay Binali Yıldırım
Magazin Alişan
Spor Gökhan Töre Necip Uysal Mesut Özil Güven Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Kemal Kılıçdaroğlu Gökhan Töre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 09:57:42. #1.12#