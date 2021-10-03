Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'ın Çine ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Çine'den Aydın istikametine giden Mustafa T. yönetimindeki 09 KB 111 plakalı tır, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda devrildi.
Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri