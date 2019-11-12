Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
12.11.2019 22:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:12
Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Söke'den Milas istikametine seyreden Aydemir K. yönetimindeki 48 U 9636 plakalı balık yemi yapımında kullanılan soya küspesi yüklü tır, Yenidoğan Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA