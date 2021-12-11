Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
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Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alaattin Uyar (52) idaresindeki 09 C 0663 plakalı otomobil, Yolboyu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

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AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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