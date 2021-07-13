Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emirhan Ergül'ün (20) kullandığı 34 ZB 286 plakalı otomobil, Doğu Gazi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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