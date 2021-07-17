Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Olukbaşı Mahallesi'nde Kemal Öztaban (64) yönetimindeki 06 EU 3233 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezbaha duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 60 metre yükseklikten yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün olay yerinde kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Serra Arıtürk Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 16:53:49. #1.14#

title