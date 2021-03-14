Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

14.03.2021 00:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:50
Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bahtiyar Can Akçay'ın kullandığı 09 AEU 397 plakalı otomobil, Yazıkent Mahallesi'ndeki köprüde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Akçay'ın cenazesi, incelemenin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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