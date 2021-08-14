Aydın'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Aydın'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Aydın'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çine'den Aydın yönüne giden Hayrettin Güneş idaresindeki 48 DM 387 plakalı otomobil, Bucak Mahallesi Kavşağı'nda, tali yoldan önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaparken devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü, Yeşim, Fatma ve Gülcan Güneş ile sürücüyle aynı ismi taşıyan Hayrettin Güneş yaralandı.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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