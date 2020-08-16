Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
16.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:16

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Selçuk istikametinden Germencik yönüne giden Kenan Ayaz idaresindeki 09 BM 545 plakalı otomobil, Ortaklar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nizamettin Zepak yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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