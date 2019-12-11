Aydın'da devrilen motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı
Haberler » Güncel » Aydın'da devrilen motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı - Haber

Aydın'da devrilen motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu baba yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

11.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:20
Aydın'da devrilen motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı

'ın ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu baba yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

Nihat Akkoca'nın (51) kullandığı 09 ACL 890 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile arkasındaki oğlu Harun Akkoca (26) Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler