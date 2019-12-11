Aydın'da devrilen motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu baba yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu baba yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.
Nihat Akkoca'nın (51) kullandığı 09 ACL 890 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile arkasındaki oğlu Harun Akkoca (26) Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.