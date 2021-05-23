Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Efeler ilçesinden İncirliova yönüne giden Celil Karadeli (23) idaresindeki 09 UG 266 plakalı motosiklet, İzmir-Aydın kara yolu İkizdere Köprüsü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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