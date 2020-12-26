Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
26.12.2020 00:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 00:52
Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alihan Otu (22) idaresindeki plakasız motosiklet, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi.
Ağır yaralanan Otu, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol