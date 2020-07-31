Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
31.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 01.08.2020 00:59
Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Muğla'dan Aydın istikametine giden Alaettin Yıldırım idaresindeki 09 LK 437 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA