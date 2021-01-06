Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
06.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:56
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.
Muğla'dan Aydın yönüne giden Necdet Öztürk'ün kullandığı 09 C 1874 plakalı motosiklet, Çaltı Mahallesinde devrildi.
Kazada yola savrulan sürücü ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen alınan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı