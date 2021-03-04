Aydın'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
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Aydın'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

04.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:58
Aydın'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mesut Ok'un (37) kullandığı 09 ADG 012 plakalı minibüs, Aydın-Muğla kara yolu otogar kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp devrildi.

Haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan Orçun Can (32) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ok'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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