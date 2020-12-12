Aydın'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Germencik'ten Selçuk istikametine giden Feyzullah Geriş yönetimindeki 34 CEP 033 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Ortaklar Mahallesi çıkışında devrildi.

Kaza yerine gelen ambulans tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Geriş'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık