Aydın'da deve sütü üretimini artırmaya yönelik eğitim verildi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Aydın'da "Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Arttırılması Projesi" kapsamında deve üreticilerine, süt üretiminin artırılmasına yönelik eğitim verildi.

İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü öncülüğünde Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Cezayir, Kanarya Adaları ve Türkiye'nin yer aldığı proje için, İncirliova Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Fransa Uluslararası Tarım ve Gelişme İş Birliği Enstitüsü Üyesi Prof. Bernard Faye, deve sütü potansiyeli, sağım makinesine adaptasyon, süt verimliliğin iyileştirilmesi gibi konularda sunum yaptı.

Al Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Prof. Dr. Gaukhar Konuspayeva da yaptığı sunumla, süt sağımında hijyen ve deve sütünü saklama sistemlerini içeren bilgiler paylaştı.

Aynı zamanda deve yetiştiricisi de olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 dişi devesinin bulunduğunu, ortalama bir devenin 2 ila 8 litre süt verdiğini anlattı.

Türkiye'ye dişi devenin getirilmesine yönelik girişimlerde bulunacaklarını açıklayan Kaya, "Deve sütünün Avrupa'da çoğaltılması için deve çiftlikleri kuruluyor. 30 yıl sonra deve sütüne ihtiyacın artacağı düşünülüyor. Deve sütünü dünyaya tanıtacağız. Türkiye'de dişi deve sıkıntısı var. Tarım ve Orman Bakanlığıyla görüşerek bu sorunu aşmak istiyoruz." dedi.

Eğitim çalışmasına, projenin Türkiye koordinatörü ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selda Bulca ile deve üreticileri katıldı.