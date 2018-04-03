Aydın'da Dev Spor Kompleksinin Açılışı Yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 24 milyon TL'ye maliyetli Atatürk Spor Kompleksinin açılışı yapıldı.

Kemer Mahallesindeki dev tesisin açılışını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptı. Çerçioğlu bu tür spor kompleksinin Aydın'da hep eksikliğinin hissedildiğini ve bu eksikliği giderdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Spor Kompleksi Aydın'ın yıllardır eksikliğini duyduğu çok önemli bir ihtiyacı giderecek. Ayrıca, yetenekli genç sporcularımız için sağlıklı bir alt yapı kaynağı olacaktır. Burada yetişen sporcular ile Aydın'dan Türkiye şampiyonları çıkaracağız. Yeter ki bizler gençlerimize alt yapı imkanlarını hazırlayalım. Bundan sonrada önümüzdeki günlerde de yapmış olduğumuz tesislerimizin açılışlarını da gerçekleştireceğiz" dedi.

Açılışın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki protokol Atatürk Spor Kompleksini gezerek tesis hakkında bilgi aldılar.

22 bin metre kare alanda ve 24 milyon TL maliyeti Atatürk Spor Kompleksinin içerisinde, açık olimpik yüzme havuzu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, engelli çocuk ve vatandaşların yararlanabileceği rehabilitasyon havuzları, terapi merkezi, kafeteryalar, yeşil alan ve otoparklar bulunuyor. Tesis, bünyesindeki güneş enerji panelleri ile gün içinde harcadığı enerjisini kendisi üretiyor. - AYDIN