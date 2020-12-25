Aydın'da destek ödemeleri bugün başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'da destek ödemeleri bugün başlıyor

25.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:10
Aydın'da destek ödemeleri bugün başlıyor

Aydın'da destek ödemeleri kapsamında verilen zeytinyağı desteği ve yem desteği ödemeleri bugün başladı.

Aydın'da destek ödemeleri kapsamında verilen zeytinyağı desteği ve yem desteği ödemeleri bugün başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli kalemlerde yaklaşık 890 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlanacağını açıkladı. Zeytinyağı desteği ve yem desteğini de kapsayan ödemelerin yıl sonuna kadar üreticilerin hesabına yatırılacağı öğrenildi.

Aydın'da 9 bin 637 zeytin ve zeytinyağı üreticisini ilgilendiren toplam 16 milyon 365 bin 56 TL'lik ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numarasına göre bugün başladı. Kimlik numarasının son rakamı 0-2 ve 4 ile biten üreticilerin 25 Aralık tarihinden itibaren, kimlik numarasının son rakamı 6 ve 8 ile biten üreticilerin ise 31 Aralık'ta saat 17.00'ye kadar hesaplarına yatırılacağı öğrenildi.

Hayvancılık destekleri kapsamında da Aydın genelindeki 11 bin 952 hayvancıyı ilgilendiren toplamda 5 milyon 865 bin 600 TL'lik ödemeleri de bugün başladı. Yine kimlik numarasının son rakamı 0-2 ve 4 ile bitenler bugün saat 17.00'den itibaren, kimlik numarasının son rakamı 6 ve 8 ile bitenler ise 31.12.2020 tarihinde saat 17.00'den itibaren hesaplarına yatırılacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İsmail Demir Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Miray Daner Merve Dizdar Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç
Spor Mustafa Er Okan Buruk Sergen Yalçın Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da destek ödemeleri bugün başlıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:11:32. #1.15#
title