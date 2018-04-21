Aydın'da Dere Yatağına Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akın Arık (28) idaresindeki plakasız motosiklet, Malgaçmustafa Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Arık'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Otel işçisi olduğu öğrenilen Akın Arık'ın cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.