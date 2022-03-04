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Aydın'da depreme dikkat çekildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da depreme dikkat çekildi

Aydın'da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik ile depreme dikkat çekilerek, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik ile depreme dikkat çekilerek, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Atatürk kent meydanında AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Afet öncesi sırası konularında vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirmeler yapılarak arama ve kurtarma envanteri tanıtıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ekiplere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN

Aydın'da depreme dikkat çekildi

Aydın'da depreme dikkat çekildi

Aydın'da depreme dikkat çekildi

Aydın'da depreme dikkat çekildi

Aydın'da depreme dikkat çekildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Deprem Haftası, Aydın, Mart, Yerel, Haberler

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