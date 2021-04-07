Aydın'da depoda çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Karabağlar Mahallesi'nde Turhan Kemçin'e ait depodaki kalorifer kazanında yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahaleye Denizli'den gelen itfaiye ekip de destek verdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, deponun yanı sıra traktör ve motosiklet zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol