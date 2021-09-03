Denize giren kişi boğuldu
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Denize giren kişi boğuldu

Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Kadınlar Denizi Plajı'nda çevredekiler, denize girdikten bir süre sonra hareketsiz gördükleri Şevki Çakmak'ı (55) sahile çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Çakmak kurtarılamadı.

Şevki Çakmak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Denize giren kişi boğuldu
Denize giren kişi boğuldu
Denize giren kişi boğuldu
Denize giren kişi boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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