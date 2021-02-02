Aydın'da define aramak için 12 metrelik çukur kazdılar
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Aydın'da define aramak için 12 metrelik çukur kazdılar

02.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:13
Aydın'da define aramak için 12 metrelik çukur kazdılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde define aramak için 12 metrelik çukur kazan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde define aramak için 12 metrelik çukur kazan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güzelköy Mahallesi Yaka mevkiisinde izinsiz çukur kazıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, define aramak için 12 metrelik çukur kazıldığını tespit etti.

Çukuru kazan kişi ya da kişilerin yakalanmasına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Açılan çukur, Nazilli Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla kapatıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız da bölgede incelemede bulundu.

Tuncer, gazetecilere, bölgede herhangi bir tarihi yapının bulunmadığını belirterek, bir tarihi eser bulgusuna ulaşıldığını ya da bir kültür mirası yapısında zarar ortaya çıktığını düşünmediklerini kaydetti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise bölgenin tarihi ve kültürel açıdan zengin olduğunu, kaçak kazılar nedeniyle bölgenin sürekli olarak tehlike altında olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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